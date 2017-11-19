Başkan Tok’un ‘ortak akıl’ turu devam ediyor

SAMSUN (İHA) – İlkadım’ın vizyoner projelerle altın çağını yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “3,5 yılda 5 dev eserin yanı sıra onlarca sayısız hizmet ve projeyi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Daha yapacak çok işimiz var” dedi. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini ve meslek odalarını ziyaret etmeye devam ediyor. İlk olarak Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ardından Hukuki Araştırmalar Derneğini ziyaret eden Başkan Tok’u SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler ve HUDER Başkanı Cihat Başerli ile birlik ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.



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Meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin önemine vurgu yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye olarak bu tür birlik ve örgütlenmelerle kentin ortak faydasını gözeten işlerde dayanışma ruhu ile birlik beraberlik içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Ziyarette belediye hizmetlerinden ve projelerinden bahseden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yatırımlarımız büyük yankı uyandırdı. Yaptığımız her çalışmanın ve projenin arkasında halkımızın güçlü desteğinin görüyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim alanlarında öne çıkan birçok hizmetlerimiz var. Bunların yanı sıra ilçemizin gelişimiyle birlikte vatandaşlarımızın sosyal huzuru ve refahını artıracak mega yatırımlar, İlkadım ilçesinin geçmişten bugüne bakıldığında tarihinin en büyük projeleri arasında yer alıyor. Çok iş başardık. Çok yol aldık. Dev yatırımları ilçemize kazandırdık. Birçok hizmeti tamamladık. Önümüzde planladığımız ve çalışmalarına başladığımız yeni projelerimiz var. Çok farklı hizmetlerle yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.