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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:49

Başkan Yağcı’nın Ankara temasları

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara temasları kapsamında birçok ziyaret gerçekleştirdi.Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara ziyaretlerinde ilk olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış’ı ziyaret...

Başkan Yağcı'nın Ankara temasları
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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara temasları kapsamında birçok ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara ziyaretlerinde ilk olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış’ı ziyaret etti. Ardından Müsteşar Mehmet Hamdi Tunç’u ziyarette bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ,ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Değerli kardeşim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcımız Mehmet Danış’ı, ardından Müsteşarımız Mehmet Hamdi Tunç’u ziyaret ettim. Çalışmalarımıza ilişkin olarak fikir alışverişinde bulunduk. Değerli dostlarımıza misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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