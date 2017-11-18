Başkan Yalçın’dan İlçe Milli Eğitim Müdürü Köroğlu’na ziyaret

Ziyaretleri sonrası bir açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Mehmet Köroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan Mehmet Köroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaretleri sonrası bir açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer...