Başkan Yılmaz, Bakacak’ta vatandaşlarla buluştu

Kırsal mahalle ziyaretlerinde Karesili vatandaşlarla buluşmaya devam eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın son durağı Bakacak Mahallesi oldu.

Bakacak kırsal mahallesinde bulunan kahvehanede mahalle sakinleriyle çay içip belediyenin çalışmaları üzerine sohbet eden Başkan Yücel Yılmaz, “Kırsal mahallelerimizi sık sık ziyaret ederek hemşirelerimizle görüş alışverişinde bulunuyor, yapacağımız çalışmaları onların talepleri doğrultusunda planlıyor ve hayata geçiriyoruz” dedi.



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Kırsal mahallelere oyun parklarından mahalle konaklarına, kilit parke taşından okulların tadilatına, cami temizliğine kadar birçok hizmet sunduklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Kırsal mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız tüm eksikleri giderilmiş, cazibe merkezi haline gelmiş mahalleler oluşturmak” açıklamasında bulundu.