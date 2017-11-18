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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:50

Bayırköy’de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları devam ediyor.Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Beldemizde alt yapı yenileme çalışmalarımız...

Bayırköy'de alt yapı çalışmaları devam ediyor
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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Beldemizde alt yapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Mahallesi 108. Sokakta alt yapı yenileme çalışmalarımız, çalışanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bu sokakta önce alt yapıyı yenileyip, abonelerimizin su bağlantılarını bağlayıp, böylece patlak ve tıkanıklıkların önüne geçilip, işgücü ve zaman kaybını en aza indireceğiz. Üst yapıyı da kilitli parke taşıyla tamamlayıp sokağı yeni görünümüne kavuşturacağız” dedi.

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