Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 16:52

Bedri İncetahtacı mezarı başında anıldı

TBMM 21. dönem Fazilet Partisi Gaziantep eski Milletvekili merhum Bedri İncetahtacı, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı.TBMM 21. dönem Fazilet Partisi Gaziantep eski Milletvekili merhum Mehmet Bedri İncetahtacı vefatının 18’inci...

Bedri İncetahtacı mezarı başında anıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

TBMM 21. dönem Fazilet Partisi Gaziantep eski Milletvekili merhum Bedri İncetahtacı, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı.

TBMM 21. dönem Fazilet Partisi Gaziantep eski Milletvekili merhum Mehmet Bedri İncetahtacı vefatının 18’inci yılında mezarı başında dualarla anıldı. 39 yaşında hayata veda eden Bedri İncetahtacı’nın anma törenine, Annesi kardeşleri ve sevenleri katıldı.

İncetahtacı, 1999 yılında Susurluk Komisyonu Sözcülüğünü yürüttüğü dönemde, Esenboğa Havalimanı’na giderken şaibeli ve elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<