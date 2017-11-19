Bedri İncetahtacı mezarı başında anıldı

İncetahtacı, 1999 yılında Susurluk Komisyonu Sözcülüğünü yürüttüğü dönemde, Esenboğa Havalimanı’na giderken şaibeli ve elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

TBMM 21. dönem Fazilet Partisi Gaziantep eski Milletvekili merhum Mehmet Bedri İncetahtacı vefatının 18’inci yılında mezarı başında dualarla anıldı. 39 yaşında hayata veda eden Bedri İncetahtacı’nın anma törenine, Annesi kardeşleri ve sevenleri katıldı.