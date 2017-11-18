Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 17:07

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’dan Bilecikspor’a zorlu maç öncesi jest

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor’lu tüm oyuncuların alacaklarının tamamını, zorlu 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi ödedi.Bilecik 1 Amatör Lig’de 8 haftanın sonunda 24 puanla lider olan Bilecikspor, yarın Osmaneli...

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'dan Bilecikspor'a zorlu maç öncesi jest
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor’lu tüm oyuncuların alacaklarının tamamını, zorlu 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi ödedi.

Bilecik 1 Amatör Lig’de 8 haftanın sonunda 24 puanla lider olan Bilecikspor, yarın Osmaneli deplasmanında oynayacağı 21 puanla ligde ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor’lu tüm oyuncuların zorlu bu maç öncesi maç başı ve alacakların tamamını ödedi. Yapılan jest sonrası bir açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Bileciksporumuza maddi manevi desteklerini esirgemeyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı bey zorlu 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi de sağ olsun desteklerini esirgemediler. Futbolculara ödenmesi gereken maç başı alacakların tamamını bizzat kendi cebinden ödedi. Bu akşamda futbolcu kardeşlerimize Bilecik Belediyemiz tarafından moral yemeği Bu bağlamda Bileciksporumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılayan Selim Yağcı başkanımıza yönetimim ve şahsım adına çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<