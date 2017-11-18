Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’dan Bilecikspor’a zorlu maç öncesi jest

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor’lu tüm oyuncuların alacaklarının tamamını, zorlu 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi ödedi.



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Bilecik 1 Amatör Lig’de 8 haftanın sonunda 24 puanla lider olan Bilecikspor, yarın Osmaneli deplasmanında oynayacağı 21 puanla ligde ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor’lu tüm oyuncuların zorlu bu maç öncesi maç başı ve alacakların tamamını ödedi. Yapılan jest sonrası bir açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Bileciksporumuza maddi manevi desteklerini esirgemeyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı bey zorlu 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi de sağ olsun desteklerini esirgemediler. Futbolculara ödenmesi gereken maç başı alacakların tamamını bizzat kendi cebinden ödedi. Bu akşamda futbolcu kardeşlerimize Bilecik Belediyemiz tarafından moral yemeği Bu bağlamda Bileciksporumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılayan Selim Yağcı başkanımıza yönetimim ve şahsım adına çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.