Bilecik Belediye Başkanlığı görevini Şükrü Selöz yürütecek

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın milletvekili adaylığı için görevinden istifasının ardından yerine Meclis 2’inci Başkan Vekili Şükrü Selöz bakacak.Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı bugün 24 Haziran’da yapılacak Genel...

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın milletvekili adaylığı için görevinden istifasının ardından yerine Meclis 2’inci Başkan Vekili Şükrü Selöz bakacak.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı bugün 24 Haziran’da yapılacak Genel Seçimler için milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ederek resmi başvurusunu yaptı. Başkan Yağcı’nın yerine vekaleten bakacak olan Bilecik Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şadan Turhan’ın yurtdışında olması sebebiyle yerine Meclis 2’inci Başkan Vekili Şükrü Selöz bakacak. Selöz’ün bu görevi sadece cuma yapacağı, 30 Nisan Pazartesi günü Bilecik Belediyesi Meclisinin olağanüstü toplanarak Meclis Başkanı seçeceği öğrenildi.

Öte yandan Şükrü Selöz, İHA muhabirine bu durumdan haberi olmadığını ve kendisine haber verilmediğini söyledi.