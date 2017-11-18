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18 Kasım 2017 Cumartesi 13:53

Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı bu hafta Kayseri İstemspor ile karşılaşacak

Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı bu hafta Pazar günü saat: 15.00’te Kayseri İstem Spor iler karşılaşacak.Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Cemal Uysal, bu pazar günü gerçekleştirilecek olan karşılaşma için...

Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı bu hafta Kayseri İstemspor ile karşılaşacak
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Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı bu hafta Pazar günü saat: 15.00’te Kayseri İstem Spor iler karşılaşacak.

Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Cemal Uysal, bu pazar günü gerçekleştirilecek olan karşılaşma için taraftarları salonlara davet ederek, “Şu ana kadar katkılarıyla bizlerin yanında olan taraftarlarımızı bu hafta yapacağımız karşılaşma için de bekliyoruz. İnşallah taraftarlarımıza güzel bir maç izletiriz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Bilecik Belediyesi tarafından Belediye Kültür Sitesi üzerinden saat 14.00’de araçlarımız kalkacaktır. Bu hafta Kayseri İstem Spor ile oynanacak maçımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

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