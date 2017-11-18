Bilecik Şehir Tiyatroları ‘İstanbul’dan İnsan Manzaraları’ adlı oyun ile hünerlerini sergiledi

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde geçen yıl temelleri atılan Bilecik’ten genci ve yaşlısıyla oyuncuların katıldığı Bilecik Şehir Tiyatroları oyuncuları sahne aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan Bilecik Şehir Tiyatroları oyuncuları, ’İstanbul’dan İnsan Manzaraları’ adlı ücretsiz oyun ile hünerlerini sergiledi.

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan Bilecik Şehir Tiyatroları oyuncuları, ’İstanbul’dan İnsan Manzaraları’ adlı ücretsiz oyun ile hünerlerini sergiledi.Bilecik...