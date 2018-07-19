Boğazına sakız kaçan Derin 1,5 yıldır yatağa mahkum

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Derin Akıcı’nın beyin fonksiyonları, 6 yaşında nefes borusuna sakız kaçması nedeniyle çalışmıyor. 1,5 yıldır yatağa mahkum olan Derin, yardımseverlerden destek bekliyor.

Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden Derin Akıcı’nın annesi Ebru Akıcı, kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini söyledi. Anne Ebru Akıcı, “Derin’in iyileşmesi ve önceki sağlıklı hayatına tekrar dönmesi için yoğun bir fizik tedavi uygulanması gerekiyor. Yoğun bir fizik tedavi uygulandığı zaman, beyne giden sinirlenin uyarılabileceği ve bu sayede sağlığına kavuşabileceği uzmanlarca bildirilmiş. Ancak boğazından, tracoztami denilen açık sistemle tedavi uygulaması yapıldığı için hastane de hastanın yatması; enfeksiyon kapması nedeniyle riskli gözüküyor. Fizik tedavinin evde, özel olarak uygulanması gerekiyor. Ancak bu işlemde çok yüksek bedel gerektiriyor” dedi.

Ebru Akıcı, maddi durumlarının yerinde olmadığını belirterek fizik tedavi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Anne Ebru Akıcı, "Kızımın tedavi görmesi gerekiyor. Hastane de tedavi yaptıramıyoruz; çünkü enfeksiyon riski var. Bu yüzden evde özel tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu da çok yüksek bir meblağ tutuyor. Bizim karşılamamız imkansız. Bu yüzden özellikle sanayi kuruluşlarından, iş adamlarından, hayırsever insanlardan destek bekliyoruz. Kızımın iyileşmesi, kızıma uzatılacak bir el ile mümkün olabilir. Bu çocuk, herkesin çocuğu olabilirdi. Bu nedenle imkanı var olan herkesin çocuğumuzun iyileşmesi adına destek olmalarını arzu ediyoruz "dedi.

Yardım etmek isteyen vatandaşlar anne Ebru Akıcı’ya 0537 399 72 40 numaralı telefondan ulaşabilir.