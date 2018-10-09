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09 Ekim 2018 Salı 08:57

Boyu uzun diye ailesi tarafından evden kovuldu

Erzurum’da yaşayan Akromegali hastası Serap Demir, boyunun 2 metre olmasından dolayı üvey babası tarafından evden kovuldu. Hastanede barınan Demir, yetkililerden yardım istiyor.

Boyu uzun diye ailesi tarafından evden kovuldu
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Erzurum’da yaşayan Akromegali hastası Serap Demir, boyunun 2 metre olmasından dolayı üvey babası tarafından evden kovuldu. Hastanede barınan Demir, yetkililerden yardım istiyor.

Aslen Adıyamanlı olup Erzurum’da doğup büyüyen Serap Demir (24), yaşı ilerledikçe boyu sürekli uzamaya başladı. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu. Öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceleri ise hastanede kalıyor.

Genç kız ailesinin kendisine sahip çıkmadığı ifade ederek, “Dışarıya çıktığım zaman insanlar boyuma gülüyor. Kalabalık yerlere çıkamıyorum, oturamıyorum dışarıda insanlar bana güldükçe psikolojim bozuluyor. Boyum tam olarak 2 metre doğuştan bu şekildeyim yaşım ilerledikçe sürekli boyum uzamaya başladı. Babam cezaevine girince annem başkasıyla evlendi, üvey babam da beni evden kovdu. Bu boyla bana kimse iş vermiyor. Geceleri hastane köşelerinde kalıyorum, hastayım kimse maalesef bana yardım etmiyor” dedi.

Yetkililerden tek isteğinin bir ev olduğunu belirten Demir, “Sadece bir evim olsun içinde rahatça yaşayabileyim, kiramı karşılasınlar yeter. Hastane köşelerinde yaşamaktan sıkıldım. Ailem bana sahip çıkmıyor, gidecek bir yerim yok. Tek istediğim yaşayabileceğim bir evim olsun” diye konuştu.
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