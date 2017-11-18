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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:18

Bozüyük polisi engellilerin yanında

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve Toplum Destekli Büro Amirliğine bağlı ekipler Engelliler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, her zaman engelli vatandaşların yanında...

Bozüyük polisi engellilerin yanında
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve Toplum Destekli Büro Amirliğine bağlı ekipler Engelliler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ve her türlü sıkıntılarının çözülebilmesi adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik de; "Bozüyük İlçe Emniyet Müdürümüz Hakkı Güner ve Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri derneğimizi ziyarete geldiler. Etkinlik salonunda bizlerle hasbıhal ederek sorunlarımızı dinlediler. Çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Whatsapp engelli destek hattı oluşturularak şehir içinde engellilerin karşılaştıkları sorunların en aza indirebilmek için çalışmalar yapacaklarını dile getirdiler. Engellilere gösterdikleri duyarlı, sevecen yaklaşımları için Bozüyük Emniyet Müdürümüz Hakkı Güner ve ekibine çok teşekkür ederiz" dedi.

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