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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58

Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi hibe kazandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), gençlik projeleri GSB’den hibe kazandı.Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde gençlerimiz için daha iyi hayat şartları...

Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi hibe kazandı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), gençlik projeleri GSB’den hibe kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda açılan proje teklif çağrısında Bilecik’te 3 proje desteklenmeye layık görüldü. Bu kapsamda Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde okul öğretmenlerinden A. Demet Akın’ın koordinatörlüğünde hazırlanan "Ney Nefesle İnsan Nefisle Pişer” (Ney Eğitimi) adlı proje destek kapsamına alındı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Murat Akgündüz, “Projenin genel amacı öğrencilerimizin başarabilme yetilerini ön plana çıkararak manevi duygularını canlandırma ve bu duygularını kalıcı hale getirerek sanatsal ortam oluşturulmasıdır. Okulda Ney eğitimi ve sanat takımı kurulması ile okulda müzik kültürünün çoğalması, ney çalgısının seçilmesi ile ahlaki yozlaşmanın en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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