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19 Kasım 2017 Pazar 19:25

Bozüyük’te avcılar sertifika aldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2’inci Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Avcılık Eğitimi’ kursu sona erdi.Katılımcılara çevrenin korunması, av silahları, sürdürülebilir avcılığın temel...

Bozüyük'te avcılar sertifika aldı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2’inci Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Avcılık Eğitimi’ kursu sona erdi.

Katılımcılara çevrenin korunması, av silahları, sürdürülebilir avcılığın temel kuralları, avcının bilmesi gereken mevzuatlar ve uluslararası sözleşmeler, av hayvanları avlaklar ve avlanma yöntemleri, ekoloji bilgisi, avına izin verilen ve koruma altına alınan hayvan türleri, avcılığın tarihi ve avcılıkta ahlaki değerler konusunda başlıkları kapsamında kursiyerlere detaylı bilgiler aktarıldı. Avcılara Bilecik Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2’inci Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan tarafından eğitim verildi. Kurs sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olarak tamamlayan 33 avcı sertifika almaya hak kazandı.

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