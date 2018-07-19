Bozüyük’te engelsiz müze

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’ne özellikle engelli vatandaşların ulaşabilirliğini sağlamak amacıyla ‘Paletli Tekerlekli Sandalye’ ve “QR” kod uygulaması hayata geçirildi.

Bu uygulamayla şehir müzesini ziyaret etmek isteyen engelli vatandaşların müzeye erişebilirliği de sağlanmış oldu. Ayrıca yurt dışından gelen ziyaretçiler için bilgilendirme panolarının İngilizce çevirilerine ulaşabilecekleri “QR” kod uygulaması ile de yabancı turistlerin Bozüyük hakkında ve müzede sergilenen eserler hakkında bilgi almaları kolaylaştırıldı.

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’nde yeni uygulamaya koyulan Paletli Tekerlekli Sandalye uygulaması ile engeller ortadan kaldırıldı. Özellikle yürüme engeli olan vatandaşlar ‘Paletli Tekerlekli Sandalye’ uygulaması ile kolaylıkla 2. kata çıkabiliyor ve müzenin tamamını rahatlıkla gezerek bilgi alabiliyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın en önemli vizyon projelerinden biri olan ve Bozüyük’ün tarihi ve kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak, sergilemek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile kurulan müze ile ilgili olarak bilgi veren Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörü ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veysel Kılıç “Müzemiz 2017 Mart ayında açıldıktan sonra yaptığımız yeni çalışmalar ile yeniliklerimize devam ettik. En son olarak yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz için müzemizi anlamaları için bir uygulama geliştirdik. Dışarıdan gelen herhangi bir ziyaretçimiz telefondan uygulamayla panolardaki tüm bilgileri birebir İngilizce metin olarak görebilmektedir. Bu bina tescilli bir binaydı, o yüzden binanın yapısına müdahale edemedik. Engellilerin müze ziyaretini gerçekleştirmeleri için bir çözüm bulmalıydık. Bu noktada paletli bir makine satın aldık. Bu makineyle engelli ziyaretçilerimiz 2. kata rahatlıkla bizim görevli personelimiz tarafından çıkarılabilmekte ve müzeyi tamamen gezebilmekteler. Bu arada bu sene Avrupa Müze Akademisi’nin Türkiye’den kent müzesinden aday gösterildik. Geçtiğimiz ay Avrupa Akademisi’nden üç yönetici bu konuyla ilgili şehrimizi ziyaret ettiler. Gerekli çalışmaları yaptılar, başvurularımız kabul edildi. İnşallah 20 Eylül gibi ödülümüzü almak için Danimarka’ya gideceğiz. Türkiye’yi Danimarka’da biz temsil edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde dünya müze otoritesinin en önemli kuruluşlarından birisi olan Avrupa Müze Akademisi (EMA) üyesi olan Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi devam eden başarılı çalışmaları ile 2018 EMA ödüllerine katılmaya hak kazandı. Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi; Hollanda’da kar amacı gütmeden bir vakıf olarak kurulan Avrupa Müze Akademisi, 2018 yılı Ema Ödülleri başvurularında Avrupa genelinde katılan 30’dan fazla müze arasından Lüksemburg ve Romanya’dan gelen EMA Jüri Heyeti’nin yaptığı incelemeler sonucunda Türkiye’den başvurusu kabul edilen iki müzeden biri oldu. Türkiye’den sadece 2 müzenin katıldığı 2018 EMA ödüllerine katılmaya hak kazanarak dünyaya açılan Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi Bozüyüklüleri bir kez daha gururlandırmıştı.

Geçtiğimiz yıl Tarihi Kentler Birliği’nin özendirme yarışmasında Bozüyük Belediyesi, Şehir Müzesi ve Arşivi’nin Restorasyonu projesi ile “Uygulama Ödülü”ne layık görülen Şehir Müzesi bu yıl da Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda Kent Müzesi Dalı’nda ödüle layık görüldü. Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’nin başarısı Tarihi Kentler Birliği tarafından 2. kez tescillenmişti.