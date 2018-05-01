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01 Mayıs 2018 Salı 18:22

Bozüyük’te pazar tezgahları dualarla açılıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni kapalı pazarın açılmasıyla birlikte pazar tezgahları, esnafın talebi doğrultusunda artık ‘Pazar Duası’ ile açılacak. Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleşen bu uygulama, Bozüyük pazarında...

Bozüyük'te pazar tezgahları dualarla açılıyor
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni kapalı pazarın açılmasıyla birlikte pazar tezgahları, esnafın talebi doğrultusunda artık ‘Pazar Duası’ ile açılacak. Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleşen bu uygulama, Bozüyük pazarında da hayata geçti.

Her hafta cumartesi ve salı günleri ilçede kurulan kapalı pazar yerinde satış yapan esnaf, mesaisine ‘Pazar Duası’ ile başlama talebinde bulundu. Talebin yapıldığı Bozüyük Belediyesi bu isteği olumlu karşılayarak uygulamaya koydu. Uzun bir aradan sonra yeniden Kapalı Pazara kavuşan esnaflar, 28 Nisan Cumartesi ve 1 Mayıs Salı günü tezgahlarını dualarla açtı. Kapalı pazar hoparlöründen yapılan dualara hep bir ağızdan amin diyen pazar esnafı, satışlarına dualarla başladı.

Pazar duasını gelenek haline getireceklerini belirten Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Esnafımız kazançlarının bereketli, helalinden ve bol olması için bundan böyle el açıp dua ederek tezgahlarını açacaklar. Bundan sonra her cumartesi ve salı günleri geleneksel hale getireceğimiz ‘Pazar Duası’ ile esnafımızın işlerinin daha bol kazançlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca pazar esnafı ise, dua ile tezgah açma taleplerinin Bozüyük Belediyesi tarafından olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek geçim kaynakları olan tezgahlarını dualarla açarak daha bereketli ve bol kazançlı rızıklar elde etme temennisinde bulundu.
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