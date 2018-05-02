Bu butonla belediye, yaşlıların evladı oldu

Dursunbey Belediyesi hayata geçirdiği ’sevgi eli butonu’ projesi ile tek bir butona basarak kimsesiz yaşlıların 7 gün 24 saat yardımına koşuyor.

Göreve geldiği günden bu güne Türkiye’de birçok belediyeye örnek olacak projelere imza atan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, örnek olacak bir projeye daha imza attı. Dursunbey’de kimsesiz yaşlıların misafir edildiği Sevgi Evi projesinin devamı olarak geliştirilen proje ile yalnız yaşayan vatandaşların evlerine ’sevgi eli butonu’ yerleştiriliyor. Oluşturulan çağrı merkezine bağlı olan bu buton 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalışıyor. Yaşlıların tüm isteklerinin karşılandığı sevgi eli butonunda, evde bakım hizmetleri, temizlik hizmetleri, sağlık hizmetleri, tadilat hizmetleri ve yaşlıların istedikleri yerlere götürülmesi gibi birçok hizmet yer alıyor. Yatalak hastalara özel olarak yataklarına yerleştirilen butonla da, belediyenin yatakta yıkama hizmeti dahil birçok hizmet vatandaşlarla buluşuyor. Proje hakkında bilgi veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Dursunbey Belediyesi olarak sevgi eli butonumuzu faaliyete geçirdik. Dursunbey’de şu anda evinde yalnız yaşayan pırıl pırıl ihtiyarlarımız var. Onların dualarını almak için sevgi evi butonunu kurduk. Hep sevgi ile gidiyoruz. Sevgi evini kurmuştuk. Şimdi de sevgi eli butonu kurduk. Allah nasip ederse bu butondan Dursunbey’de 300 civarında eve kuracağız. Bu buton 7 gün 24 saat yalnız yaşayan insanlarımız düğmeye bastığında çağrı merkezimizdeki operatör karşısına çıkacak. Hastalıkta sağlıkta her türlü konuda belediyemiz yaşlılarımızın emrinde olacak” dedi.

Evlerine sevgi eli butonu kurulan yaşlılar da Dursunbey Belediye Başkan Ramazan Bahçavan’a teşekkür ederek kendilerine her daim destek olan ekiplere de dua ettiler.