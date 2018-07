Bu kadınlara sataşmak yürek ister

Ordu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından her yaş grubundan bireyi sağlıklı ve bilinçli spora yönlendirmek amacıyla uygulanan ’Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında açılan tekvando kursunda ev hanımları...

Ordu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından her yaş grubundan bireyi sağlıklı ve bilinçli spora yönlendirmek amacıyla uygulanan ’Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında açılan tekvando kursunda ev hanımları kendilerini savunmayı spor ile birlikte öğreniyor.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda antrenör eşliğinde çalışma imkanı bulan yaşları 30 ile 65 arasında değişen 25 kadın, tekvando yaparak hem kendilerini savunmayı öğreniyor hem de form tutuyor. Sokakta karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı kendilerini de korumayı öğrenen kadınların, bu sayede öz güvenleri de artıyor. Sağlık yönünden de oldukça faydalı olan bu spor sayesinde kadınlar, fazla kilolarından dahi kurtulduklarını belirtiyor.

Yaklaşık 4 yıldır tekvando sporu çalışan ve siyah kuşak sahibi olan 41 yaşındaki Gülhiz Özkan Dönmüş, kursa oğlunu getirerek başladığını söyledi. Çalıştıkça ve tekvandoyu sevdikçe bu spora adeta aşık olduğunu belirten Dönmüş, "Bir kere vücudumuz esniyor. Yaşınıza göre kireçlenme ve sağlık sorunlarımın hepsine derman oldu. Yataktan çok rahat kalkıyorum, 18 yaşıma geri döndüm sanki. Sonra savunmayı öğreniyoruz. Dışarıda kadın olarak daha güvenli ve kendinizden emin oluyorsunuz. Çok rahatım” dedi.

Bir süre önce kursa katılan 51 yaşındaki Ayşenur Aydın Kefeli ise tekvando ile kendini korumayı öğrendiğini, bu sayede de kendisine olan güvenin arttığına dikkat çekti. Çevreye bakış açısının bu spor sayesinde değiştiğini dile getiren Kefeli, "Evde oturmasınlar, buraya gelip bizlerle beraber spor yapsınlar. Sağlık yönünden de çok fark ettim. Fazla kilolardan kurtuldum, herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hamile olmam, tekvandoya engel değil"

Tekvando sporu ile 2 yıl önce tanışan ve 5 aylık da hamile olan 40 yaşındaki Çiğdem Olkun, "İlk başlarda fıtık ağrılarım beni tedirgin ediyordu, şimdi onlar geçti. Oğlumla birlikte kırmızı kuşağa geçtik. Çok sevdik ve alıştık, hiçbir antrenmanı aksatmadan geliyoruz. Bebek sahibi de oldum, hep beraber antrenman yapıyoruz. Şu anda hamile olarak bu sporu yapmamın hiçbir zararı olmadı, doktorumuz da tavsiye etti" diye konuştu.

Çiğdem Olkun ayrıca, bu spor sayesinde kendisine olan güvenin daha da arttığına dikkat çekerek, ev hanımlarını spor yapmaya davet etti.

"Kendimi her yerde özgüvende hissediyorum"

Spora kızının sayesinde başlayan Elif Ocak, "Sağlık açısından çok şey kazandırdığına inanıyorum. Her yerde kendini özgüvende hissediyorsun. Kendimizi savunmamız gereken durumlarda kendimizi koruyabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Şu an saldırıya karşı kendilerini koruyabilirler"

Tekvando Antrenörü Halil Öziş ise şunları söyledi:

"Grubumuzda ortalama 25 kişi var. Yaş ortalamamız 40 ile 65 yaş arasında değişiyor. Çocuklarını ve torunlarını getiren kadınları ben tekvandoya davet ettim. İlk başlarda endişeleri vardı, onları zaman içerisinde konuşarak kırdık ve güvenleri arttı. Deneme antrenmanları yaptık, bu sayede yapabileceklerine inandılar. Kadınlara özgüven aşıladık, kendilerine şu an daha iyi güveniyorlar. Şu an kendilerini savunabilirler. Saldırı karşısında karşı tarafı bertaraf edebilecek, en azından saldırıya karşı psikolojik bir duruş noktasına ulaşabilecek eğitimi aldılar. İçlerinde siyah kuşak, kırmızı-siyah kuşak olanlar var. Torun sahibi olanlar ve üniversitede çocuğu olanlar var. Sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. Her yaştan ve kültürden insanların tekvando yapabileceğini, bunun yarışma sporu olmadığını, yaşının ne olursa olsun tekvando içerisinde yapılabilecek birçok hareket olduğunu topluma ifade edebilmek için böyle bir projenin içerisinde olduk."

"Kadınlar, güçlü olduklarının farkına tekvando sayesinde vardılar"

Kadınların, artık bu spor sayesinde daha çok güvende olduklarını ve kendilerini koruyabileceklerini ifade eden Öziş, "Çok yakın savunma noktasında problemleri yok, gayet iyiler. Bu bayanlara yan bakılmaz, yan bakanın da hiç şansının olmadığını düşünüyorum. İşlerinde siyah kuşak olanlar da var. Fizik güçleri çok yüksek, aslında güçlü olduklarını tekvando sayesinde farkına vardılar. Son derece güçlüler" dedi.