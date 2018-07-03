Büyükşehir zabıtadan yaralı kediye yardım eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik ekipleri, İzmit Fuarı alanı içerisinde yaralı halde buldukları kediye sahip çıktı.

Trafik ekiplerinin rutin saha kontrolleri sırasında fark edilen yaralı kedi zaman kaybetmeden Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Merkezde uzman veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan kedinin sol ön ayağından tedavisine başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra trafik düzeninin sağlanmasında da önemli rol oynuyor. Ekipler hizmetlerini sürdürürken devriye görevlerinde karşılaştıkları olaylara da anında müdahale ediyor. Bu kapsamda Trafik Zabıta ekipleri devriye görevlerinde İzmit Fuarı’nda yaralı bir kedi olduğunu tespit etti. Ekipler araçla yaralı kediyi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Ekipler yaralı kediyi, tedavisinin yapılması amacıyla bakımevi görevlilerine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinde uzman veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenede, yaralı kedinin sol ön bacağında doku zedelenmesi tespit edildi. Tedavisine başlanan yaralı kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.