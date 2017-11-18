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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:26

Çadır nöbetçileri 49. kez nöbet tuttu

Sakarya’da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından kurdukları çadırda nöbet tutan grup, her ayın 15’inde kurdukları nöbet çadırını bu ay 49. kez kurdu.FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirmek istediği darbe teşebbüsünün...

Çadır nöbetçileri 49. kez nöbet tuttu
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Sakarya’da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından kurdukları çadırda nöbet tutan grup, her ayın 15’inde kurdukları nöbet çadırını bu ay 49. kez kurdu.

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirmek istediği darbe teşebbüsünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıkan ve darbecilere karşı nöbete başlayan milyonlarca insandan olan ve kendilerine ‘Çadır Nöbetçileri’ diyen grup, darbe nöbetlerinin sona ermesinin ardından her ayın 15’inde bir araya gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz’un ardından 1 ay aralıksız devam ettikleri nöbetlerine 1 yıldan daha uzun süredir devam eden Çadır Nöbetçileri, 49. Kez çadırlarını kurarak nöbetlerini tuttu. Kent Park’ta kurdukları çadırlarında geleneği devam ettiren yaklaşık 20 kişilik grup, nöbetin sonunda 15 Temmuz’da ve ülkemizin uğrunda hayatını kaybeden şehitlerimiz için dua okudu.

Grup adına açıklama yapan Hamza Semih Vural, “Hamdolsun 49.kez bu çadırda hainlere karşı bir ses vermek, onların sinsi planlarına karşı sembolik bir duruş sergilemek için arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gücümüz yettiği müddetçe bu çadırda nöbet tutarak, 15 Temmuz’da yaşadığımızı ihanete karşı durmaya ve kahramanlarımızın destanını yaşatmaya devam edeceğiz. 15 Aralık’ta 50. kez kuracağımız çadırımıza bizim gibi düşünen tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

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