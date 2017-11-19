Çermik’te 8 muhtaç aileye ev yapılacak

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe merkezinde evleri oturulmayacak durumda olan 8 muhtaç aileye ev yapılacağı belirtildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Mehmet Şerif...

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe merkezinde evleri oturulmayacak durumda olan 8 muhtaç aileye ev yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2010 yılında başlatılan “Gülen Yüzler” projesi çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 100 muhtaç aileye ev yapıldığını belirterek, ilçe merkezinde evleri oturulmayacak durumda olan yaşlı, engelli, dul ve muhtaç olduğu tespit edilen 8 ailenin evlerinin yıkılıp yeniden yapılması yönünde yapılan teklifin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildiğini söyledi.



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Kaymakam Olçaş, evlerin hanedeki kişi sayısına göre metrekareleri belirlenerek evleri yıkılıp yeniden yapılacak olan muhtaç ailelerin bilgilendirildiğini dile getirdi.