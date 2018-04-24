Çırak bulmayan kocasının yanında demirci ustası oldu

Aydın’da çırak bulamayan eşine yardım etmek için sanayiye gelen Elvan Çimen, evde anne, sanayideki eşinin dükkanında ise demirci ustası oldu. 12 yıldır sanayide çalışan Elvan Çimen, kardeşini de yanına alarak demircilik yapmaya başladı.Aydın’da...

Aydın’da çırak bulamayan eşine yardım etmek için sanayiye gelen Elvan Çimen, evde anne, sanayideki eşinin dükkanında ise demirci ustası oldu. 12 yıldır sanayide çalışan Elvan Çimen, kardeşini de yanına alarak demircilik yapmaya başladı.

Aydın’da yaşayan Ahmet Çimen ile 18 yıl önce hayatını birleştiren Elvan Çimen, evlendikten bir süre sonra sanayide soğuk demircilik yapan eşi Ahmet Çimen çırak bulmayınca 2003 yılında eşine yardımcı olmak amacıyla sanayiye gitti. Yaşanan çırak sıkıntısı nedeniyle eşinin yanında çırak olarak işe başlayan Elvan Çimen kısa sürede işi öğrenip erkekler gibi demir kesmeye, kaynak yapıp yaptıkları işleri boyamaya başladı. Mesleği icra eden erkeklerin yaptığı her işi yapan Elvan Çırak, işinde usta olunca yardım için geldiği dükkanı işletmeye başladı. Eşinin yaşadığı çırak sorununu kendisi de yaşayan Elvan Çimen, bu defa kardeşi Ayşe Sarı’yı yanına çırak alarak yetiştirmeye başladı. İlk etapta yadırgansa da kısa sürede herkesin alıştığı kadın demirciler dükkanda demirci, evlerinde ise ev hanımı ve anne olarak hayatlarını sürdürüyor.

İşlerinde oldukça başarılı olan ve erkek işi olan demircilik mesleğini icra etmekte zorlanmadıklarını belirten Elvan Çimen, “Eşim çırak sıkıntısı nedeniyle işleri yetiştirmekte zorlanınca ‘Ben yardım ederim’ deyip sanayiye geldim. Çırak olarak başladığım işi sevdim ve kısa sürede öğrendim. 12 seneden beri eşimle beraberim. Zor değil. Elimden geliyor yapıyorum. Bir tıp fakültesinde okuyan iki kızım var. Elimden geldiği kadar eşime ve çocuklarıma destek oluyorum” dedi.

Ablası Elvan Çimen gibi demirciliğe başlayan Ayşe Sarı da bu işe yardım amacıyla başladığını belirterek, “Ben de başladım. Dikkatli olduğun sürece zorluğu yok” diye konuştu.

“Bayanlar işine daha sadık”

Eşi ile çalışma hikayesini anlatan Ahmet Çimen ise eşinin kendisi gibi demirci ustası olmasının hikayesini, “2003 yılının 7. ayında dükkan açtık. O zaman eleman hiç yok. Dükkan açamadan önce durumum olmadığı için dükkan açıp açmakta endişeliydim. Eşim ‘Sen dükkan aç ben sana yardımcı olacağım’ dedi. Eşimin tavsiyesi ile dükkan açtık. Eşimle başladık 3 yıl hiç adamsız devam ettik. Eşim elektrik kaynağı yapmasına öğrendi. Birlikte inşaatlara iş takmaya da gidiyoruz. Görenler şaşırıyor, tebrik ediyor. Bayan işine daha sadık olarak yapıyor. Bayan ile çalışmak daha iyi” sözleri ile anlattı.