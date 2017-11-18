Çukurca’da evi yanan aileye yardım eli uzatıldı

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Hasan Kalın, birkaç ay önce çıkan yangında evleri yanan aileyi ziyaret etti.



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İlçeye bağlı Çukurca mahallesinde yaşayan Hatice ve Hamdi Aslangiray çiftinin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Duruma el atan Seyitgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Seyitgazi Belediyesi işbirliği ile mağdur olan ailenin yeni ev yapımı için çalışmalara başlandı. Çifti ziyaret eden ve inşaatı yerinde inceleyen Başkan Hasan Kalın, "Bizim için önemli olan bu yangında can kaybının olmamasıydı. Tekrar Aslangiray ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Zor günlerinde yanlarında olduğumuz vatandaşlarımızın, bundan sonra da yanlarından olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.