Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı’ya geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı İl Kongresine katılmak için 3 Aralık’ta Ağrı’ya gelecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı İl Kongresine katılmak için 3 Aralık’ta Ağrı’ya gelecek.