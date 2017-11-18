Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı İl Kongresine katılmak için 3 Aralık’ta Ağrı’ya gelecek.Sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ağrı’ya geleceğinin açıklayan AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, “Kıymetli hemşerilerim 03 Aralık tarihinde yapacağımız Ak Parti Ağrı İl Kongremize Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrif edecektir, tüm hemşerilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı’ya geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı İl Kongresine katılmak için 3 Aralık’ta Ağrı’ya gelecek.