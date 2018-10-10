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10 Ekim 2018 Çarşamba 18:09

Dartda engel yok

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada başarılı olan engelli sporculara madalyalarını Vali Tahir Büyükakın takdim etti.Düzenlenen proje kapsamında...

Dartda engel yok
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada başarılı olan engelli sporculara madalyalarını Vali Tahir Büyükakın takdim etti.

Düzenlenen proje kapsamında Bozüyük Halk Eğitim Merkezi dart salonunda düzenlenen turnuvada Engelliler Derneği üyeleri dart sporundaki yeteneklerini gösterirken, turnuva sonunda yarışmacılar madalyalarını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın elinden aldılar. Engelli vatandaşların sosyalleşmesi ve sosyal hayata adapte olmaları için düzenlenen turnuva ile ilgili olarak Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik; "Bu proje ile engellerin olmadığı muhteşem bir sporu dernek üyelerimiz ile birlikte deneyimlediğimiz, bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan Bilecik Valimiz Tahir Büyükakın’a, İlçe Kaymakamımız Hasan Yaman’a, Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuva sonunda protokol üyeleri yarışmacılara madalyalarını takdim ederlerken, özellikle engelli vatandaşların aileleri düzenlenen, tüm bu tarz etkinlikler için protokol üyelerine teşekkür ettiler.
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