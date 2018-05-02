Değirmenci Muhsin dede gençlere taş çıkartıyor

Ordu’da yıllardır değirmencilik yapan 77 yaşındaki Muhsin Şendere, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği çalışma azmi ile gençlere adeta taş çıkartıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde değirmeni bulunan 9’u kız 11 çocuk babası Muhsin Şendere, değirmencilik mesleğine 1985 yılında köyde başladı. Değirmenden istediği performansı alamayan 77 yaşındaki Şentepe, bir değirmen taşı daha alarak bu işi yapmaya karar verdi. Aradan geçen yılların ardından Ordu’ya yerleşmeye karar veren Şendere, yaklaşık 10 yıldır burada hizmet veriyor. Şendere, işlerinin iyi olmasından dolayı farklı sektörlerde çalışan oğullarını da yanına alarak işlerini büyüttü.

Yaklaşık 33 yıllık değirmencilik hayatına nasıl başladığını anlatan Şendere, “Bu değirmenin devri düşük. Allah rahmet eylesin, 1988 yılında Samsun’dan değirmen taşını aldığım zaman bana Terme’den bir değirmen ustasının adresini verdiler. O ustayı köye getirip 15 günde değirmeni kurdurdum. Ancak usta bana taş hızlı döndüğü için öğütülen mahsulün yenmeyeceğini söyledi. Daha sonra Samsun’a gidip beraber parça aldık. Onun yaptığı ustalık ile değirmenin hızlı olan devri düştü ve böylelikle onun sayesinde şimdi çalışıyoruz” dedi.

80 yaşına merdiven dayamasına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Şendere, önceden değirmenciliğin çok yaygın olduğunu hatırlatarak, “Eskiden su değirmenleri çoktu, 5 kilometrelik bir mahallede yaklaşık 6 tane değirmen vardı. Fakat şimdi su değirmenleri yok oldu ve yerine elektrikli değirmenler geldi” şeklinde konuştu.

Kendisini neredeyse tüm Ordu’nun tanıdığını ve birçok ilçeden dahi kendisine öğütülmek için mısır getirildiğini anlatan Şendere, eskisi kadar olmasa da ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ettiğini söyledi. Şimdilerde daha çok müşteriler ile ilgilendiğini ve ağır işler yapamadığını ifade eden Şendere, ömrünün yettiği müddetçe çalışmaya devam edeceğini belirtti. Şendere, gençlere de tavsiyelerde bulunarak, “Çok çalışmaları lazım, dürüst çalışmaları lazım. İş, insanın hem aynası hem de yaylasıdır. Çalışmayan demir pas tutar. Onun için gençlerin çok çalışması lazım” dedi.

“İşini sevdiği için halen devam ediyor”

Muhsin Şendere’nin oğlu Ali Şendere, babasının işini severek yaptığını belirterek, “Daha önce beyaz eşya tamir işi yapıyordum. Babam mesleği sevdiği için yapıyor. Mesleğini sevmese bu işi yapmazdı. Aynı şekilde biz de inşallah çocuklarımıza da bu mesleği aktarmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.