Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 14:16

Derbi öncesi Başkan Yağcı’dan futbolculara yemek

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’in bugün oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete yemek verdi.Bilecik’te 228 Restoranda gerçekleşen yemeğe Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor...

Derbi öncesi Başkan Yağcı'dan futbolculara yemek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’in bugün oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete yemek verdi.

Bilecik’te 228 Restoranda gerçekleşen yemeğe Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Başkanı Emin Yağcı, Bilecik Antrenörü Hasan Kol, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı. Bilecik 1. Amatör Lig’de 8 hafta sonunda 24 puanla lider olan Bilecikspor’u kutladığı belirten Başkan Yağcı, "limizin köklü spor kulübü Bilecikspor’un bugün deplasmanda oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesinde, Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek, kulüp yöneticileri ve sporcu kardeşlerimizle yemek organizasyonunda bir araya geldik. Spor; birlik, beraberlik ve kardeşliktir. İlimizde dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde mücadele eden tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<