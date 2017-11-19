Derbi öncesi Başkan Yağcı’dan futbolculara yemek

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’in bugün oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete yemek verdi.



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Bilecik’te 228 Restoranda gerçekleşen yemeğe Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Başkanı Emin Yağcı, Bilecik Antrenörü Hasan Kol, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı. Bilecik 1. Amatör Lig’de 8 hafta sonunda 24 puanla lider olan Bilecikspor’u kutladığı belirten Başkan Yağcı, "limizin köklü spor kulübü Bilecikspor’un bugün deplasmanda oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesinde, Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek, kulüp yöneticileri ve sporcu kardeşlerimizle yemek organizasyonunda bir araya geldik. Spor; birlik, beraberlik ve kardeşliktir. İlimizde dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde mücadele eden tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.