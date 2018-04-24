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24 Nisan 2018 Salı 13:03

Diriliş şehri Bilecik’ten Afirn’e zeytin dalı

Bilecik Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya ile Afrin’deki halkın yaralarının sarılması amacıyla nakdi yardım çalışması başlatıldı."Afrin’deki kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz; bağışlarınız ile Afrin’e Zeytin...

Diriliş şehri Bilecik'ten Afirn'e zeytin dalı
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Bilecik Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya ile Afrin’deki halkın yaralarının sarılması amacıyla nakdi yardım çalışması başlatıldı.

"Afrin’deki kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz; bağışlarınız ile Afrin’e Zeytin dalı uzatın’’ sloganı ile başlatılan kampanya devam ediyor.. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bileciklilerin Vakıflar Bankası IBAN NO: 46 0001500158007307044907 numaralı hesaplara nakdi yardım gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Aziz Milletimiz ve devletimiz her zaman mazlum ve mağdurun yanında olmuştur. Tarihin her yüzyılında dünyaya hak, adalet ve medeniyet dağıttığı gibi yardımlaşma ve dayanışma duygularını da ön planda tutan ecdadımıza yakışır bir şekilde bizler de Bilecik olarak anlamlı bir çalışmayı başlattık. Dün ecdadımız, yardıma muhtaç olan her insana dini, dili ve ırkına bakmaksızın el uzatmıştır. Bizler de bugün onlara yakışır bir şekilde Afrin’deki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterme adına ‘’Bilecik’ten Afrin’e Zeytin Dalı’’ adı altında bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bu kampanya kapsamında belirtilen hesap numaralarına gerekli nakdi yardımları yapabileceklerdir. Bütün hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı bu anlamlı kampanyaya katkı sunmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
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