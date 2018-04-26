Doğu Karadeniz’de en fazla ölüm ’Dolaşım Sistemi Hastalıkları’ndan

Doğu Karadeniz’de ölüm nedenleri arasında ilk sırayı Dolaşım Sistemi Hastalıkları aldı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün derlediği bilgilere göre, 2017 yılında daimi ikametgahı Doğu Karadeniz’de olup ölen kişi sayısı 18 bin 287 oldu. Ölüm nedeni dağılımı incelendiğinde, ölüm vakalarının 2016 yılında yüzde 41,3’ünü, 2017 yılında ise yüzde 40,3’ünü “Dolaşım sistemi hastalıkları” oluşturdu. İkinci sırada ise, 2016 yılında yüzde 19,7 oranında gerçekleşen “İyi huylu ve kötü huylu tümörler”den ölümler, 2017 yılında yüzde 20,2 olarak gerçekleşti.

2017 yılında Daimi ikametgahı Doğu Karadeniz illerinden Trabzon olan 4 bin 882, Ordu olan 5 bin 233, Giresun olan 3 bin 542, Rize olan 2 bin 317, Artvin olan bin 413 ve Gümüşhane olan 900 kişi öldü. Aynı dönemde “Dolaşım sistemi hastalıkları”ndan kaynaklanan ölümlerin toplam ölümlere oranı Artvin’de yüzde 42,5, Giresun’da yüzde 42,1, Ordu’da yüzde 41,3, Rize’de yüzde 39,2, Trabzon’da yüzde 38,5 ve Gümüşhane’de yüzde 37,0 oldu. Gümüşhane, Trabzon ve Rize “Dolaşım sistemi hastalıkları”ndan kaynaklanan ölümlerde yüzde 39,7 olan Türkiye değerinin altında yer aldı.

Ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan “İyi ve kötü huylu tümörler”den kaynaklı ölümlerin toplam ölümlere oranı Rize’de yüzde 23,3, Trabzon’da 21,5, Gümüşhane’de yüzde 20,7, Ordu’da yüzde 19,2 Giresun’da yüzde 18,5 ve Artvin’de yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda Rize, Trabzon ve Gümüşhane yüzde 19,6 olan Türkiye değerinin üstünde yer aldı.