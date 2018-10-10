Dondurma sezonunda son günler

Sıcak günlerin vazgeçilmez tatlılarından olan dondurma, yaz sezonunun sona ermesiyle beraber tezgahlardan kaldırılmaya hazırlanıyor.Özellikle yaz aylarında, her yaştan insanın keyifle tükettiği dondurmalar, genellikle ekim ayı ile beraber...

Sıcak günlerin vazgeçilmez tatlılarından olan dondurma, yaz sezonunun sona ermesiyle beraber tezgahlardan kaldırılmaya hazırlanıyor.

Özellikle yaz aylarında, her yaştan insanın keyifle tükettiği dondurmalar, genellikle ekim ayı ile beraber tezgahlardan indiriliyor. Mart ayında satışlarına başlanan dondurmalar, temmuz ve ağustos aylarındaki yoğun ilgi sebebiyle esnafın da yüzünü güldürüyor.

Eskişehir’de bir pastane işletmeciliği yapan Sinan Kuş, dondurma sezonunun sona ermek üzere olduğunu ve artık son günlerini yaşadığını aktardı. Sezonun kendileri açısından çok iyi geçtiğini kaydeden Kuş, “Dondurmaların tezgahlardan kaldırılma süreci seneden seneye değişir. Hava durumuna göre değişir. 15-20 Ekim gibi genelde tezgahlardan kaldırılır. Biz Hamamyolu’nda çalışıyoruz. Bu dönem, Hamamyolu’nun son durumu sebebiyle geçen seneden daha iyi geçti satışlarımız. Dondurma sezonu mart ayının ortalarından genelde başlar. İlk güneş yakmaya başladığında, tezgaha koyarız. Bu sezonun başlangıcıdır. Sonradan yağmurlar gelir, biraz yavaşlar ama tezgahta durur. Satışların tavan yaptığı dönem ise temmuz ve ağustos ayıdır diyebiliriz“ şeklinde konuştu.