Düğünlerini ertelediler, mutluluklarını ertelemediler

Eskişehir’de 4 sene önce imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan Safiye ve Hasan Ertogan çifti, öğretmen ve öğrencilerin projesi ile aşklarını tazelediler.

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesinden yola çıkarak 4 sene önce evlenen fakat maddi yetersizlik dolayısıyla düğün yapamayan Safiye Ertogan (23) ve Hasan Ertogan (31) çiftinin düğününü organize etti. İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan ve Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin’in de katıldığı düğün renkli görüntülere sahne oldu.

“Her şeyden önce evladımız bunu görüyor”

İki yaşında çocuklarının da düğünde yer aldığı için ayrı bir heyecan duyduklarını ifade eden Ertogan çifti, yaptıkları açıklamada, “Hasan Önal Kız Meslek Lisesi’nin bir projesiymiş zaten. Onun servisini de biz çekiyoruz. Ben de servis şoförüyüm. Düğün yapamayanlar için birilerini arıyorlarmış. Onu da bize söylediler. Bize nasip oldu. Mutluyuz. 4 senelik evliyiz. Maddi durumlardan dolayı yapamadık. Kaymakamımız falan sağ olsunlar hepsi yardımcı oldu bu proje için. Bizi seçtiler sağ olsunlar. Heyecanlıyız yapamadığımız bir şey gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce evladımız bunu görüyor. Mutluyuz. Yapandan, vesile olandan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye amaçlı çok güzel çalışmalara imza atıyorlar”

Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin kendi alanlarında okul dışı çalışmalar da yapmasının önemli olduğunu aktaran Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Dedeoğlu, “Okulumuzun organize etmiş olduğu bir düğündeyiz şu anda. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ‘Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor’ isimli bir projesi var. Bu proje kapsamında meslek liselerinin her biri kendi alanlarını tanıtımına yönelik hem de ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye amaçlı çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Biz de Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kız meslek lisesi programı yürüttüğümüz için gelin ve damadımız olsun, mümkünse evlenmiş ama düğünlerini yapamamış, gelinlik giyememiş içinde ukdesi olan bir çift olsun istedik. Allah gönlümüze göre verdi. Bu özellikleri taşıyan ve gerçekten bunun eksikliğini hisseden bir aileyle tanıştık. Şu anda onların düğünündeyiz” şeklinde konuştu.

“Hem gelin hem damat tarafını temsil ediyoruz”

Eskişehir Odunpazarı İlçe Kaymakamı Cemal Şahin ise, İHA mikrofonlarına yaptığı açıklamada “Biz bugün burada ev sahibiyiz. Çok değerli kardeşlerimiz Safiye ve Hasan’ın düğününe ev sahipliği yapıyoruz. Düğün sahibiyiz aynı zamanda. Hem gelin hem damat tarafını temsil ediyoruz. Bu kardeşlerimiz 3 buçuk yıl önce evlenmişler, ancak düğün yapamamışlar. İçlerinde bir ukde kalmış. Biz de okullar aileler ile buluşuyor projesi kapsamında meslek liseleri olarak ihtiyaç sahibi bir çok ailemize okullarımızın eğitim alanı kapsamında yardımcı olduk. Mesela bir çok öğrencilerimiz gittiler evlerde onarım yaptılar. Gerekli eşya takviyesi yaptılar. Bu okulumuzda eski adıyla kız meslek lisesi olduğu için kendi alanına uygun bir proje çıkartmak istedi. Bu ailemizi tespit ettiler inceleme sonucunda. Bu ailemizin içinde ukde kaldığı, düğün yapamadığı, bir düğün özlemi içerisinde olduğunu gördükten sonra biz bu işi yapmaya karar verdik. Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve yöneticileri ile birlikte bu programı gerçekleştirdik. İki kardeşimiz çok mutlu. Bir de çocukları var 2 yaşında. Bizler de onlara destek olan esnaflarımızın, eğitimcilerimizin katkısıyla bu düğünü yaptık. Onları da tekrar mutlu bir şekilde yuvalarına uğurlayacağız. Ben bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma, okul müdürümüze, yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü öğrencilerimiz tek tek uğraştılar. Kimisi gelinin başını yaptı. Kimisi gelinliğini hazırladı. Kimisi düğün ile ilgili çalıştı. Yani tam bir işbirliği içerisinde bu güzel organizasyon tamamlandı. Çok güzel bir tablo ortaya çıkarıldı. Sanıyorum ülkemizde de çok örneği olmayan bir projeydi bu meslek liseleri adına. Tekrardan iki gencimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.