“Dünya çocukları için el ele olma vakti”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde düzenlenen etkinlikler ile ülkemize sığınan aileler ve çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadı.

Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonu’nun finansal desteği ile ESOGÜ ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında kurulan, Sağlık Bakanlığı’nın da desteklediği Eskişehir’de yaşayan Suriyeli, Iraklı ve yerelde ihtiyaç sahibi kadın ve kız çocuklarının ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlandığı Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara; Arapça çizgi film gösterimi, yüz boyama etkinliği, origami, resim boyama ve çeşitli el işi etkinlikleri yaptırıldı. Doç. Dr. Figen Çalışkan ve Yüksek Mühendis Nermin Kurt tarafından yürütülen proje kapsamında hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezindeki etkinlik gönüllü öğrenci kulüpleri tarafından düzenlendi.

“Eğlendirmek ve ülkemizde yaşadıkları için bu bilince erişmelerini istedik”

Yürütülen proje ve 23 Nisan haftası nedeniyle düzenlenen etkinlik hakkında İHA mikrofonuna konuşan proje yürütücülerinden Nermin Kurt, sığınmacı ailelerin ve çocukların Türkiye’ye daha çabuk uyum sağlamaları için bunun gibi bir çok etkinlik düzenlediklerini aktardı. Kurt yaptığı açıklamada, “Projemiz Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ortaklığında ülkemize yurt dışından gelen özellikle Suriyeli ve Iraklı kadın ve kız çocuklarını sağlık olarak desteklemek ve kadınları güçlendirmek amacıyla başlatılan bir proje. Üniversite bize bu binayı tahsis etti. Avrupa İnsani Yardım Fonu’ndan gelen bütçe desteğiyle 2017 yılı Nisan ayından beri burada kadın ve kız çocuklarına hizmet veriyoruz. Kadın ve kız çocuklarımıza Sağlık Müdürlüğü’nün gönderdiği doktor ve hemşiremiz, aile planlaması ve diğer konularda birinci basamak sağlık desteği veriyor. Ayrıca Türkçe eğitimi, İngilizce eğitimi, kuaförlük gibi Odunpazarı Halk Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle verilen çeşitli dersler var. Ayrıca farkındalık oturumları yapıyoruz. Hiçbir ücret alınmıyor kadınlardan. Burada psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız, doktorumuz, hemşiremiz ve proje kapsamında çalışan; Arapça bilen arkadaşlarımız var. Onlar kadınlarla tüm içtenlik ve sıcaklıklarıyla diyalog kurup onların Türkiye’de daha çabuk uyum sağlamaları ve Türkçe’yi öğreterek ülkemize adapte olmalarına destek veriyorlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yabancı çocukları da eğlendirmek ve ülkemizde yaşadıkları için bu bilince erişmelerini istedik. Üniversitemizin öğrenci kulüpleri gönüllü olarak, bu etkinlikte çalışarak onları eğlendirmeye ve ihtiyaçlarını gidermek için kırtasiye ve kıyafet yardımı hazırladılar. Onları dağıtıyorlar. Yiyecek içecek ikramı var. En önemlisi de mutlu bir şekilde eğlenerek buradan ayrılacaklar” ifadelerini kullandı.

“Dünya çocukları için el ele olma vakti”

Hazırlanan etkinlikte gönüllü olarak yer alan ESOGÜ öğrencileri Zeki Öztürk ile Ecem Kocaay ise yüz boyama, resim çizme, el işi yapma, origami ve sinema salonunda film izleme gibi aktivitelerin, 23 Nisan haftasının sığınmacı aileler ve çocuklar için şenlik havasında geçmesi dileğiyle yaptıklarını vurguladı. Etkinliklerin sonunda gönüllülerden toplanmış olan hediyelerin çocuklara verileceğini söyleyen öğrenciler, “Etkinliğimiz, Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü’nün ev sahipliğinde. Avrupa Birliği Projeleri ve Uluslararası İlişkiler Kulübü olarak düzenledik biz. Burada bütün arkadaşlarımız gönüllü olarak bize bir şeyler hediye ettiler çocuklara vermemiz için. Daha sonra bu hediyeleri de biz çocuklara bir şenlik eşliğinde vermek istedik. Burada istasyonlarımız var; yüz boyama, resim çizme, el işi yapma, origami, sinema salonumuz var çocukları eğlendirmek için ve topladığımız hediyeleri de en sonunda çocuklara hediye edeceğiz. İki haftalık bir bağış sürecimiz oldu. Güzel bir şenlik havasında 23 Nisan haftasının son günü olarak planladık ve güzel bir şekilde çocuklarla kutlamak istedik. Dünya çocukları için elele olma vakti olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çocuklar hepimizin geleceği ve onlar için bir şey yapmanın en doğru vakti olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılanlardan 12 yaşındaki Suriyeli Tasnif Otari ise etklinliğin kendisi için çok güzel geçtiğini söylerek, “Çok iyi geçti. Resim çizdim, oyun oynadım. Çok güzel oldu. Çocuklar da çok güzeldi” dedi.

Organizasyonun sonunda “Dünya çocukları için el ele olma vakti” sloganı altında başlatılan bağış kampanyası ile toplanan kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar ve kıyafetler paketlenerek yararlanıcı çocuklara hediye edildi.