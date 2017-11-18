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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:33

Ekinci Eyyübiyeli gençlerle bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ziyarette bulunduğu bir dernekte, yardıma muhtaç vatandaşlara el uzatan derneklerin her zaman yanında olacağını söyledi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı...

Ekinci Eyyübiyeli gençlerle bir araya geldi
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ziyarette bulunduğu bir dernekte, yardıma muhtaç vatandaşlara el uzatan derneklerin her zaman yanında olacağını söyledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam’la Yetim ve Öksüzleri Koruma Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneğini (İNFAK-DER) ziyaret etti. Eyyüpnebi Mahallesindeki dernek binasında İNFAK -DER Şanlıurfa Şube Başkanı Mustafa Halat ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Ekinci, burada bir süre dernek yöneticileriyle sohbet etti. Daha sona beraberindekilerle birlikte dernek binasını gezen ve çocuklarla sohbet eden Ekinci, derneğin Arakan ile ilgili çalışmalarına da destek sözü verdi.

Dernek ziyaretinde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Belediye olarak ilçemizdeki gençlerimize yönelik çeşitli aktivitelerde bulunuyoruz. Özellikle Ak ev spor salonları aracılığıyla milli ve manevi değerlere haiz gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizler sporu ve kültürü araç kılarak çok ciddi eğitimler veriyoruz. Burada yaklaşık 6 bin gencimiz bu çalışmalarımızdan faydalanıyor. Bunun ötesinde bu devletle, bu vatanla sorunu olamayan derneklerimize de katkıda bulunuyoruz. İNFAK-DER de bunlardan birisidir. Burada özellikle gençlere yönelik temel İslami bilgiler veriliyor. Bu bir ihtiyaçtır. Derneğimizde bu konuda ciddi bir çalışma yürütmektedir. Bizler de elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Mustafa Halat ve yöneticiler, derneğin Eyyübiye ilçesindeki kuruluş aşamasına maddi ve manevi destek veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.

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