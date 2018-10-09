HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 13:13

Elleri sürekli şişen genç yardım eli bekliyor

Kayseri’de yaşayan 34 yaşındaki Mustafa Kafa, ellerinin 8 ay önce şişmeye ve iltihaplanmaya başladığını belirterek, iyileşmeyen rahatsızlığı yüzünden aylardır çalışamadığını söyledi.

Elleri sürekli şişen genç yardım eli bekliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kayseri’de yaşayan 34 yaşındaki Mustafa Kafa, ellerinin 8 ay önce şişmeye ve iltihaplanmaya başladığını belirterek, iyileşmeyen rahatsızlığı yüzünden aylardır çalışamadığını söyledi.

8 ay önce ellerinde oluşan rahatsızlıktan dolayı çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü aktaran Mustafa Kafa; rahatsızlığının sürekli tekrarladığını ifade etti. Kullandığı ilaçlarla ellerinin iyileşme sürecine girdiğini ancak her defasında tekrar şişerek iltihaplandığını söyleyen Kafa, rahatsızlığı yüzünden aylardır çalışamadığını ve maddi manevi zor durumda olduğunu belirtti. Kafa, “Yaklaşık 8 aydır ellerimdeki rahatsızlıktan dolayı çalışamıyorum. Nereye gittiysem iş bulamadım. Maddi ve manevi yönden çok sıkıntı çekiyorum. Rahatsızlığıma egzama dediler yalnız ne ilaç kullandıysam çare bulamadım. Geçiyormuş gibi oluyor, tekrarlıyor" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle insanlarla tokalaşmaktan dahi çekindiğini kaydeden Kafa, "İster istemez ne ailede ne kendimde huzur kalıyor. Bir ortama girdiğim zaman tokalaşmaya bile çekiniyorum. Ben çekinmesem bile insanlar gördüğü zaman çekiniyor. Bir yere gidip iş başvurusu yapamıyorum. Yaptığım zaman işveren direk ellerimi soruyor. Tavan ustasıyım normalde, ama şu anda ellerimi kullanamıyorum" diye konuştu.

"Çalışarak evimi geçindirmek istiyorum"

Rahatsızlığına çare bulunarak çalışmak istediğini belirten Mustafa Kafa, yetkililerden yardım istedi. Kafa sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir an önce hastalığımın geçmesini istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çalışarak evimi geçindirmek istiyorum."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku