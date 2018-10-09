Elleri sürekli şişen genç yardım eli bekliyor

Kayseri’de yaşayan 34 yaşındaki Mustafa Kafa, ellerinin 8 ay önce şişmeye ve iltihaplanmaya başladığını belirterek, iyileşmeyen rahatsızlığı yüzünden aylardır çalışamadığını söyledi.

8 ay önce ellerinde oluşan rahatsızlıktan dolayı çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü aktaran Mustafa Kafa; rahatsızlığının sürekli tekrarladığını ifade etti. Kullandığı ilaçlarla ellerinin iyileşme sürecine girdiğini ancak her defasında tekrar şişerek iltihaplandığını söyleyen Kafa, rahatsızlığı yüzünden aylardır çalışamadığını ve maddi manevi zor durumda olduğunu belirtti. Kafa, “Yaklaşık 8 aydır ellerimdeki rahatsızlıktan dolayı çalışamıyorum. Nereye gittiysem iş bulamadım. Maddi ve manevi yönden çok sıkıntı çekiyorum. Rahatsızlığıma egzama dediler yalnız ne ilaç kullandıysam çare bulamadım. Geçiyormuş gibi oluyor, tekrarlıyor" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle insanlarla tokalaşmaktan dahi çekindiğini kaydeden Kafa, "İster istemez ne ailede ne kendimde huzur kalıyor. Bir ortama girdiğim zaman tokalaşmaya bile çekiniyorum. Ben çekinmesem bile insanlar gördüğü zaman çekiniyor. Bir yere gidip iş başvurusu yapamıyorum. Yaptığım zaman işveren direk ellerimi soruyor. Tavan ustasıyım normalde, ama şu anda ellerimi kullanamıyorum" diye konuştu.

"Çalışarak evimi geçindirmek istiyorum"

Rahatsızlığına çare bulunarak çalışmak istediğini belirten Mustafa Kafa, yetkililerden yardım istedi. Kafa sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir an önce hastalığımın geçmesini istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çalışarak evimi geçindirmek istiyorum."