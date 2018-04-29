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29 Nisan 2018 Pazar 11:08

Engelleri aşan Yasemin okuma yazmayı öğrendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında zihinsel ve bedensel engelli Yasemin Koç okuma yazma öğrendi.

Engelleri aşan Yasemin okuma yazmayı öğrendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında zihinsel ve bedensel engelli Yasemin Koç okuma yazma öğrendi.

Bingöl’de okuma yazma seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa katılan zihinsel ve bedensel engelli 27 yaşındaki Yasemin Koç, okuma-yazmayı kısa sürede öğrendi. Küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalığın ardından engelli kalan Yasemin, her gün ağabeyi ya da annesiyle kursa geliyor.

Her zaman kardeşiyle ilgilendiklerini belirten Muhammed Koç, “Kız kardeşim küçük yaşta ateşli bir hastalık geçirdikten sonra hem zihinsel hem de bedensel engelli oldu. Tabii bu durum yıllar boyunca sürdü. Ben, annem ve babam her zaman kendisiyle ilgilendik, bir seviyeye getirdik. Ülkemizde son yıllarda yaşanan çok olumlu gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu okuma yazma seferberliğinin ardından biz de Halk Eğitim Merkezi’nde kendisini okuma-yazma kursuna getirdik. Halk Eğitim Müdürümüz ve hocamız kendisiyle çok yakından ilgileniyor. Okuma yazma anlamında matematik, Türkçe gibi dersleri öğrendi ve çok ciddi bir seviyeye geldi" dedi.

Yasemin’in eğitimin birinci seviyesini tamamladığını aktaran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Akıncı ise, "Öğrencimizin ailesi bize okuma yazma için başvuru yaparak, okuma yazma öğrenmek istediğini bize iletti. Bizde dilerse evde eğitim alabilmesi için öğretmen göndereceğimizi söyledik ancak babasının talebi sosyal bir ortamda eğitim almasından yanaydı. Bizde büyük bir memnuniyetle bu durumu karşıladık. Yasemin kardeşimiz için bir öğretmen görevlendirdik. Yasemin birinci kademeyi çok iyi şekilde tamamladı. İkinci kademe eğitimine devam ediyor” diye konuştu.

“Normal arkadaşlarıyla aynı seviyede”

İlk olarak okuma yazma ile eğitime başladıklarının ifade eden kurs hocası Edibe Korkan Korkmaz, “İlk olarak okuma yazma ile başladık. Daha sonra sayılar, toplama, çıkarma, zihinsel çarpma, bölme işlemi gibi konuları da işledik. Yasemin oldukça zeki bir kız. Konuları çok iyi kavrıyor. Sadece bedensel sıkıntısından dolayı bazen yazı yazmada zorlanıyor. Gayet güzel bir gelişme kaydetti. Sorduğum sorulara cevaplar veriyor, okuyor. Normal arkadaşlarıyla aynı seviyede diyebilirim” dedi.
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