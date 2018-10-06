Engelli Yağmur için damatsız düğün yapıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zihinsel engelli Yağmur Özavcı 30’uncu doğum gününde gelinlik giydi. Hayalleri olan gelinliği giyen Yağmur için damatsız düğün yapılırken, eğlence kaymakamdan belediye başkanına yüzlerce Burhaniyeliyi buluşturdu.

Burhaniye’de berberlik yapan Hasan Özavcı ile Emine Özavcı, kızları için görkemli bir doğum günü düzenledi. Hayali olan gelinliği giyen Yağmur Özavcı, evinden konvoyla alınarak Ahmet Akın Düğün Salonuna getirilirken, burada oyunlar oynandı, pasta kesildi, kına ve takı töreni yapıldı. Yağmur ilk dansı babası Hasan Özavcı ve kardeşi Murat Özavcı ile yaparken, düğüne katılanlarla birlikte pisti hiç boş bırakmadı. Doğum gününe Kaymakam Hüseyin Öner ve eşi Mine Öner ile Belediye Başkanı Necdet Uysal ve eşi Aydan Uysal da katıldı. Kaymakam Hüseyin Öner ve eşi Mine Öner de Yağmur ve konuklarla birlikte oyunlara katıldı. Yerel sanatçı Murat Ceylan da eğlencede şarkılar söyledi.

Konuklara teşekkür eden Yağmur Özacı, "Bugün benim 30’uncu yaş günüm. Bütün gelenlere herkese teşekkür ederim. Hayalimdeki doğum günü oldu" dedi.

Baba Hasan Özavcı da, "Kızımın 30’uncu yaş gününü bu akşam kutladık. İnşallah, bundan sonra kalan ömründe sağlıklı sıhhatli daha nice günler yaşar. Bugünlerin başka engelli kardeşlerimiz tarafından da tekrarlanmasını niyaz ederim. Katılanlara, yardımcı olanlara, bugüne destek olan bütün misafirlerimize canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kaydetti.

Kızına 5 yıl önce söz verdiğini anlatan anne Emine Özavcı ise, "Bugün bizim kızımızın doğum günü. 5 yıl önce verdiğim söz ve onun duygularının hepsini bir araya getirerek bu geceyi tertipledik. Biz de çok mutluyuz. O da çok mutlu oldu. Hayalleriydi. Hayallerini gerçekleştirmeye gayret ettik. Dostlarımıza herkese çok teşekkür ederim. Kızımı yıllardan beri koşturuyorum. Onun çok seveni varmış. Salonu doldurdular. Güzellikte anlatacak söz bulamıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.