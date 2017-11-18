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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:47

Erzincan da ki iki dev projenin yapımına başlanacak

Erzincan da yapılacak olan Şehir Hastanesi ve Kültür Hanı projeleri için Ankara’ya seyahat eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cevit Şireci ve Erzincan Milletvekilleri Sebahattin...

Erzincan da ki iki dev projenin yapımına başlanacak
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Erzincan da yapılacak olan Şehir Hastanesi ve Kültür Hanı projeleri için Ankara’ya seyahat eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cevit Şireci ve Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ile Serkan Bayram, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Kültür Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak olan Şehir Hastanesi’nin temellerinin önümüzdeki yıl atılacak. Kültür Hanı projesinin yapımına ise en kısa süre başlanacak. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında bizlerden yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye ve onun yol arkadaşı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkürü bir borç biliriz.” Dedi.

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