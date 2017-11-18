“Eskiler Geri Dönsün” sloganı ile tekstil atıkları da toplanmaya başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, ambalaj atıkları, atık yağlar, elektronik atıklar ve atık pillerin toplatılması konularında yürüttüğü başarılı çalışmaların yanı sıra “Eskiler Geri Dönsün” sloganı ile tekstil atıklarının toplatılması çalışmalarını da başlattı.

Hayata geçirdiği uygulamalar ile çevreye yüksek değerde katkı sağlamayı hedefleyen Tepebaşı Belediyesi, geri dönüşüm faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Pamuk ipliği, yün ipliği, suni iplik, sentetik iplik, tabii ve suni ipek ipliği dokumaları, örme mamulleri, halı, kilim, ayakkabı gibi eşyalardan oluşan tekstil ürünleri, ayrılmadığı takdirde şehrin çöp depolama sahalarına gidiyor. Hem depolama sahalarının ömrünü uzatmak hem de tekstil atıklarını ekonomiye tekrar kazandırmak amacı ile başlatılan tekstil atıklarının toplatılması projesi için ihale yapıldı. İhale sonucunda yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren, Tepebaşı bölgesinin belirli noktalarına toplama kumbaralarını yerleştirdi.



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Yüklenici firma kumbaralarda toplanan tekstil atıklarının geri dönüşümünü sağlarken, ihale bedeline göre de belediyeye ödenen bedel ile ihtiyaç sahiplerine yeni giysi yardımı yapılacak. Tekstil atıklarının geri dönüşümü ile doğanın korunması ve ekonomiye katkı sağlanırken, Tepebaşı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine de kullanılmamış kıyafet yardımı yapılmış olacak.