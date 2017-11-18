Eskişehir, uçak seferleri istiyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Eskişehir’e turizm desteği için uçak seferlerinin başlatılmasını istedi. 24 yıldır tamamlanamayan Sazova Kültür Merkezi’ni de...

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Eskişehir’e turizm desteği için uçak seferlerinin başlatılmasını istedi. 24 yıldır tamamlanamayan Sazova Kültür Merkezi’ni de hatırlatan Çakırözer, hala yatırımcısı bulunamayan Kızılinler Termal Tesisi’nin belediyelere devredilmesini istedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP’li Çakırözer, Eskişehir’deki havaalanının işler hale getirilmesini istedi. Çakırözer, “Eskişehir’imiz son yıllarda turistik bir destinasyon haline geldi. Eskişehir’imizi daha fazla yurttaşımızın görmesini istiyoruz. Onun için aynı Kütahya’da olduğu gibi seyahat acentalarına destek verilerek hava alanının işler hale getirilmesini istiyoruz” diye ifade etti.

Kültür merkezi hala bitirilmedi

Çakırözer önceki yıllarda da gündeme getirdiği 24 yıldır bitirilemeyen Sazova Kültür Merkezi’ni hatırlatarak, “1993 yılında temeli atılan Sazova Kültür Merkezimiz hala bitirilemedi. Belediyemizin çalışmalarıyla belirli bir noktaya getirildi ama tamamlanamadı. Bunun bitirilip tamamlanmasına katkı sağlanılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımcı yoksa belediyeye devredilsin

Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’nın Bakanlığı döneminde tahsisi gerçekleştirilen ve hala yatırımcısı bulunamayan Kızılinler Termal Tesisi’nin de Eskişehir turizmine kazandırılmasını isteyen Çakırözer, tesise yatırımcı bulunması ya da belediyeye devrinin gerçekleştirilmesini istedi. Çakırözer, “Eskişehir’in turizm potansiyelinin tam anlamıyla kullanılabilmesi için Frig Vadisi’nin, Han Yeraltı Şehrinin, Seyitgazi’nin, Sivrihisar’ın tanıtımlarına bakanlıktan kaynak ayrılmasını isteyerek, "Gelen turistlerin Eskişehir’de daha fazla kalmasını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Türk siperleri turizme kazandırılmalı

Odunpazarı sınırları içerisinde tespit edilen Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Türk siperlerini de Bakan Kurtulmuş’un gündemine getiren Çakırözer, siperlerin tescilinin sağlanarak, şehir turizmine kazandırılması için destek de istedi.



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Çakırözer, Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşmeleri sırasında da Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’na Brüksel de katıldıkları Avrupa Gençlik Müzik Festivali yarışması sırasında, Türkiye’nin AB daimi temsilciliği tarafından verilen destek için Dış İşleri Bakanlığı’na teşekkür etti. Çakırözer, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Umerov’un serbest bırakılmasından hem kendisi hem de Eskişehir’de yaşayan Kırım Türkleri adına memnuniyet duyduğunu belirterek, hükümetin bu konudaki çabasına teşekkür etti.