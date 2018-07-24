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24 Temmuz 2018 Salı 14:15

Eskişehir’deki fırtına ağaçları devirdi, araçlara zarar verdi

Eskişehir’de aniden bastıran yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.Eskişehir’de öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur ve fırtına, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Günlerdir süren...

Eskişehir'deki fırtına ağaçları devirdi, araçlara zarar verdi
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Eskişehir’de aniden bastıran yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

Eskişehir’de öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur ve fırtına, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Günlerdir süren sıcak havaların ardından gelen yağmur sonrasında vatandaşların bazıları aldırış etmeden yollarına devam etti. Bazı vatandaşlar ise dükkan ve tramvay duraklarına sığındı. Kısa sürede Eskişehir’in merkezindeki sokaklarda su birikintilerinin oluşurken, fırtına sebebiyle devrilen ağaçlar ve kırılan dallar, araçlara zarar verdi. Park halinde olan bir aracın üzerine devrilen ağaç dalları, otomobilin camlarını kırarken maddi hasar oluşturdu. Aracın içinde ve sokakta insan olmaması da adeta bir faciayı önledi.

Öte yandan kentin bazı noktalarında evlere sular girdiği öğrenildi.
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