Espark geleceğin yazılımcılarını mezun ediyor, birinciye Cern’e gezisi hediye ediyor

Espark Alışveriş Merkezi ve Bilişim Garajı işbirliği ile yapılan Kodbilir Festivali Eskişehir’de gerçekleşti. Festival kapsamında yapılan projelerde birinci gelen grup, Cenevre’de bulunan Avrupa Nukleer Araştırma Merkezi Cern gezisine gitmeye...

Espark Alışveriş Merkezi ve Bilişim Garajı işbirliği ile yapılan Kodbilir Festivali Eskişehir’de gerçekleşti. Festival kapsamında yapılan projelerde birinci gelen grup, Cenevre’de bulunan Avrupa Nukleer Araştırma Merkezi Cern gezisine gitmeye hak kazandı.

ECE Türkiye tarafından yönetilmekte olan Espark AVM, geleceğin meslekleri olan üç boyutlu tasarım, kodlama ve robotik okur yazarlık becerileri üzerine BGA ile iş birliği içinde hayata geçirdikleri “Bilişim Çocukları Akademisi” projesi bin çocuğa ulaştı. Eğitim alan çocukların yarıştıkları yarışmanın sonucu 28 Nisan’da düzenlenen Kodbilir Festivali’nde açıklandı. Ortaokul ve ilkokul çocuklarının ayrı kategorilerde yarıştığı yarışmada, birinci seçilen takımlar Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Cern gezisine gitmeye hak kazandı. 1 yıl boyunca ücretsiz olarak verilen eğitimlerde çocuklar, 14 Nisan Cumartesi günü düzenlenen yarışmada ortaya çıkardıkları projeleri gururla sergiledi.

Ayrıca eğitimde, günlük hayatta karşılaşılabilinecek durumlara katkı sağlayan projeleri ile yarışan çocuklardan ilkokul grubunda Ömer Eymen Özsel, ortaokul grubunda ise Çözüm Üreticiler ismi ile yarışan Ahmet Metin Doğaner, Eren Konak takımı birinci geldi. Dereceye giren geleceğin yazılımcı çocuklar, Haziran ayında gerçekleştirilecek Cenevre’de bulunan Avrupa Nukleer Araştırma Merkezi Cern gezisine gitmeye hak kazandı.

Gerçekleşen festivalde, “Bilişim Çocukları Akademisi” üzerine de bir panel gerçekleşti. Panelistler, BGA Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Prof. Dr. Ziya Selçuk, girişimci Zafer Elçik ve Teknoloji Danışmanı Dinçer Karaca çocukların bilgisayarla tanışmaları, kodlama, 3D tasarım ve robotik eğitim konu başlıklarını ele aldı.

“Bin çocuğumuza kodlama ve robotik eğitimini ücretsiz olarak sunduk”

Festival açılışında konuşan Espark AVM Operasyon Müdürü Özgür Önpeker, çok önemli bir proje için bir araya geldiklerini kaydederek, “Espark olarak 10’uncu yılımızda Anadolu’nun gözde şehri Eskişehir’de çocuklara ve Türkiye’nin yarınına değer katan sosyal sorunluluk projesine imza attık. Bin çocuğumuza ‘Endüstri 4.0’ çağını yakalamalarının ilk adımı olan kodlama ve robotik eğitimini ücretsiz olarak sunduk. Türkiye’nin önde gelen Ar-Ge şirketi BGA ile bu konuda işbirliği gerçekleştirdik. Bu işbirliğiyle çocuklarımıza bilşim çağının birer kaşifi olması konusunda yol gösterdik. Belki de Espark’ın bu sosyal sorumluluk projesiyle bir çocuğumuz geleceğin önemli bir yazılımcısı ya da teknoloji geliştiricisi olacak. Biz Espark olarak, bu büyük proje ile çocuklarımıza ilham olmayı onları geleceğe hazırlamayı hedefledik” ifadelerini kullandı.

“Dereceye giren çocuklar Haziran ayının başında Cern’e ziyaret gidecekler”

Kodbilir Festivalinde düzenlenen panelin ardından konuşan Bilişim Garaj Akademisi kurucu ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Eskişehirli bin çocuğa kodlama ve robotik eğitim verdiklerini söyleyerek, “Yaklaşık 1 yıldır Eskişehir Espark Alışveriş Merkeziyle yürütmüş olduğumuz bin Eskişehirli çocuğa kodlama, 3 boyutlu tasarım ve robotik tasarım eğitimlerinin finalini gerçekleştiriyoruz. Final şöyle, bin çocuk arasından 60 tane gönüllü çocuk 4 hafta daha ek eğitim aldılar. Bu çocuklara çeşitli kodlama becerileri, 3 boyutlu tasarım ve 3 boyutlu yönetim becerileri ve elektronik kodlama- tasarım becerileri ve bilgileri kazandırdık. Yoğun eğitimler verdik. 14 Nisan günü de Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 vizyonunda olan trafik sinyalizasyonunu değiştirme durumu üzerinden çocuklara bir problem verdik. Projeye katılan ilkokul, ortaokul öğrencilerine ‘Çocuklar Eskişehir belediyesinin trafik sinyalizasyon değiştirme sürecinde onlar bir öneri götürelim’ dedik. Kulaklığı olan, önüne bakmadan yürüyen insanların acaba trafikte daha güvenli yürümelerini sağlayacak akıllı cihazlar geliştire bilir miyiz? diye bir problem durumu verdik ve kenara çekildik. Sonra çocuklar gün boyunca ellerindeki elektronik araç gereçler, sensörler, robotik beyinler ve kodlama becerileriyle bu problem durumuna çözüm oluşturacak harika öneriler geliştirdiler. Onların arasından da en iyisini bir jüri puanladı. Dereceye giren çocuklar Haziran ayının başında Cern’e ziyaret gidecekler. Çocuklarımız böylece bilim, teknoloji ve üretim kavramlarıyla dolu 1 yıl geçirdikten sonra bugünkü finalde anons edeceğiz” dedi.