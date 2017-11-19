ETOS, film festivaline davet ediyor

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği(ETOS) ve İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nin (İMO) birlikte organize ettiği film festivali, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde 22-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan ‘Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’, 10 ilde eşzamanlı olarak gösterime girecek. ETOS ve İMO ortaklığıyla film severlerin beğenisine sunulacak olan festival, Üniversite caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde yapılan basın açıklamasıyla tanıtıldı. ETOS Başkanı Nihal Bağcı, Eskişehirlileri film festivaline davet etti. Bağcı, yaptığı konuşmada “Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2008 yılından bu yana, sürdürülebilirlik kavramının ve birbiriyle etkileşim içinde olan sistematik sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlarken dünyanın farklı bölgelerinden topladığı hikayelerle yeni bir yaşam kültürünün oluşmasına katkı veriyor. Festivali gerçekleştiren “Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi”, çeşitliliğe değer veren açık ve esnek yapısıyla tamamen sivil bir oluşumdur. Vizyonunu paylaşan birey ve organizasyonların desteği ve katılımıyla Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ni (SYFF) gerçekleştirmektedir” dedi.



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Grup basın açıklamasının ardından bisikletlerle şehir turu yaparak Özdilek Sanat Merkezine gitti.