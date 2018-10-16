Ev hanımı, 57 yaşında şiir kitabı yazdı

Zonguldak Alaplı İlçesinde lise mezunu 2 çocuk annesi Kamile Kayakaçan, 57 yaşında şiir kitabı yazdı.

Alaplı Yeni Siteler Mahallesinde ikamet eden ev hanımı ve 2 çocuk annesi Kamile Kayakaçan 37 yıldır şiir yazıyor. Lise son sınıfta Edebiyat Öğretmeni tarafından şiir yazmasına daha yatkın görüldüğü için önerdi. çocukluğunda Okul Kitaplığında bulunan şiirlerinden esinlenerek okuduklarını, hissettiklerini, gördüklerini, kağıda dökmeye başladı.

57 yaşındaki Lise mezunu Kamile Kayakaçan kendi imkanlarıyla ‘Şiirle Geçen Bir Hayat” isimli ilk kitabını 2018 yılının Ekim ayında çıkardı. Çevresi tarafından çok olumlu tepkiler aldığını belirten Kayakaçan, 1 kitap daha yazacağını söyledi.

Lise mezunu olduğunu belirten 57 yaşındaki ev hanımı Kamile Kayakaçan, “Şiir yazmaya Lise sonunda başladım. Okumayı daha çok yazmayı seviyorum, Yunus Emre ve büyük şairlerin şiirlerini boş zaman vakitlerimde çok okurdum. Zamanla bu daha da gelişti, kendi şiirlerimi yazmaya başladım. 2018 yılının Ekim ayında “Şiirle Geçen Bir Hayat” ilk isimli şiir kitabımı çıkardım. Şiir kitabım 331 sayfa ve kendi imkanlarımla 500 adet bastım. Şiir kitabını kendim çıkardığım için tanıtım imkanım olmadı. Çok olumlu tepkiler aldım.beni kadınlardan çok Erkekler desteklediler. Bu konuda gurur duydum" diye ifade etti.