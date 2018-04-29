Ev hanımları kursta ürettikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine gönderecek

Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesinin açtığı el emeği kurslarında eğitim gören ev hanımlarının ürettikleri giysi ve tekstil ürünleri, ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni bir sosyal proje ile gönüllere taht kurdu. KO-MEK Vefası adını taşıyan ve kursiyerlerin bir anlamda aldıkları eğitimin zekatını verdikleri bu anlamlı proje, vefanın Kocaeli’nin her köşesinde en güçlü şekliyle yaşadığını ortaya koydu. Proje, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. Proje KO-MEK kursiyerlerinin aldıkları eğitimin bir anlamda zekatını vermelerini sağlıyor.

Projeye en büyük destek ise KO-MEK Giyim ve Mefruşat Branşı kursiyerlerinden geliyor. KO-MEK’te dikiş dikmeyi öğrenen ya da bu yeteneğini geliştiren kursiyerler, eğitimleri süresince ortaya koydukları ürünleri ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen, gömlek, pantolon, elbise, perde, örtü ve nevresimler ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara gönderiliyor.

Projenin tanımı ise Gölcük İlçe Sergisi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından yapıldı. KO-MEK kursiyerlerinin son derece anlamlı bir projeye imza attığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “KO-MEK kursiyerlerimiz son derece anlamlı bir projeye daha imza atmışlar. Kardeşlerimiz, imece usulü ile ihtiyaç sahiplerine ellerini uzatıyorlar. Bunu Almanya’da, Amerika’da göremezsiniz. Allah tuttuğunuzu altın etsin, Allah sizlerden razı olsun kardeşlerim” dedi.

KO-MEK Vefası Projesi’nin ilk zekatı ise yine Gölcük İlçe Sergisi’nin açılışında verildi. KO-MEK İpek Yolu Giyim ve Mefruşat Branşı usta öğreticileri ve kursiyerleri Gölcük Sevgi Evi’nde kalan çocuklar için ihtiyaç duyulan 41 adet nevresim takımı ve 15 adet tekvando kıyafetini üretti.