Evlad-ı Ecdad Derneği’nden Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kurulu Yeni Osmanlılar Evlad-ı Ecdad Derneği’nin Başkanı Ercan Kara, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yörük çadırlarından bahsederken kullandığı "Osmanlının zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözlerine tepki gösterdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen Yörük Türkmen Çalıştayı’nda Osmanlı’yı eleştiren sözlere imza attı. Kılıçdaroğlu’nun sözlerini eleştiren Dernek Başkanı Kara, "CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Silifke’de ecdadımız Osmanlı’ya yapmış olduğu asılsız hakarete varan beyanını; Osmanlıyız demek ile iftihar eden bu milletin aslına, bilinçsizce yapılan bir kelam olarak kabul ediyorum. Bu çadırlarda asırlardır Türkçe konuşulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, günleri ay, ayları da yıl olarak hesaplıyor olmalı ki; Harf Devrimi ile Türkçe 1928 yılında kabul edilmiş daha ömrü bir asır olmamış bir dilken, evvelinde 630 yıl yani 63 asır Yörük, Türkmen, ve birçok çadırda konuşulan Osmanlıca’yı ne çabuk unutuyor, hakaret ediyor? Lisan medeniyettir. Medeniyet de, yapılmış olan eserler ile ifade edilir. Ecdadımız Osmanlı, üç kıtaya yapmış olduğu eserleri olan hastaneler, köprüler, yollar, kervansaraylar ile birlikte lisanını da yaymıştır. Osmanlıca konuşmak, yazmak dünyada itibar sayılmıştır. Ben bu kadarını söylüyorum ama gerisini kendisi öğrenmeli ve lisan ettiği kelama bulunduğu mevkii dolayısıyla daha dikkat etmelidir. Bu yapılan al bayrağımız için vatanın her zerre toprağına kanını teslim edip şehit olan canından aza verip gazi olmuş ecdadımıza da saygısızlıktır. Bu asil millet ecdadımız ile iftihar eder ve şeref bulur. Vatanımız, bayrağımız için vakti geldiğinde ise gereğini yapar. Bu hususları kabul etmeyenler ve yalan beyanlar bizi zerre ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.