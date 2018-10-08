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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:40

Evlilik teklifi için sokağı tribüne çevirdi

Eskişehirspor Efeler Taraftar Derneği üyesi olan Ali Erginer, evlenme teklifinde bulunmak hazırlıdığı sürprizle kız arkadaşını hem şaşırttı, hem de sevince boğdu.Eskişehirspor tribünlerinde Odunpazarlı Ali olarak bilinen Ali Eginer, kız...

Evlilik teklifi için sokağı tribüne çevirdi
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Eskişehirspor Efeler Taraftar Derneği üyesi olan Ali Erginer, evlenme teklifinde bulunmak hazırlıdığı sürprizle kız arkadaşını hem şaşırttı, hem de sevince boğdu.

Eskişehirspor tribünlerinde Odunpazarlı Ali olarak bilinen Ali Eginer, kız arkadaşına romantik bir teklif için arkadaşlarıyla hazırlık yaptı ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazan bir pankart hazırladı. Köprübaşı mevkiinde gördüğü pankart karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kız arkadaşı Hanife Kula, ne yapacağını şaşırdı. Pankart ve meşaleler eşliğinde sokağı adeta tribüne çeviren Erginer, sevgilisinin önünde diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklifini yaptı. Hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan Kula, büyük bir sevinçle "evet" dedi. Çevredeki vatandaşlar ise alkışlarla genç çiftin mutluluğuna şahitlik etti.
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