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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:27

Fethiye’de tır gelin arabası oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde genç çift, gelin arabası olarak otomobil yerine tırı tercih etti. Direksiyonunda damat, damadın yanında ise gelinin bulunduğu tırı, vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.Tırla şehir turu atan Damat Erhan Tüfekçi...

Fethiye'de tır gelin arabası oldu
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde genç çift, gelin arabası olarak otomobil yerine tırı tercih etti. Direksiyonunda damat, damadın yanında ise gelinin bulunduğu tırı, vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

Tırla şehir turu atan Damat Erhan Tüfekçi (28), Gelin Birsen Karadenizli’yi (27), damadın arkadaşları tır ve araçlar ile eşlik etti. Dualar eşliğinde baba evinden uğurlanan gelin Karadenizli, yakınlarının yardımıyla süslenen ve damat Tüfekçi’nin kullandığı tıra bindi.

Tırlar ve diğer araçlardan oluşan gelin alayı şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti. Gelin arabası olan tırın şehir içindeki konvoyu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

Fethiye bölgesinde inşaat lojistik işleriyle uğraşan ve gelin arabası olarak da tır kullanan Damat Tüfekçi, "Herkes normal arabayla yapıyor, bizde önceden atalarımız atla, yaparmış bu işleri. Aslını inkar eden bizden değildir. Biz de mevcutta kullandığımız araçlarla konvoy yapalım dedik. Güzel de oldu, hoşumuza da gitti. Konvoy kendi araçlarımızdan oluştu, diğer arkadaşların hepsi yolda işte olduğu için mecburen sadece kendi araçlarımızla yapabildik. Tepkiler güzel, görenlerin çok şaşırdıklarını söyledi. Yenge Hanım bilmiyordu bir sürpriz yapmış olduk. O’na ’normal gelin arabası’ diye söyledik ama şimdi biraz daha hayata yükseklerden seyredecek bu şekilde" diye konuştu.

Gelin Karandenizli ise "Evet benim için sürpriz oldu, çok mutlu oldum. İlk defa bindim o da gelinliğimle nasip oldu" diyerek baba evinden gelinliği ile düğün salonuna tırla gitti.

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