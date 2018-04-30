Gece kulüpleri özel güvenliğe mi, fedailere mi emanet?

Eskişehir’de bir özel güvenlik firmasının sahibi Murat Sarıkaya, bazı gece kulüplerinde resmiyette çalışan özel güvenlik görevlilerinin haricinde, özel güvenlik görevlisi gibi görünen ve hatta üst araması bile yapan kişilerin bulunduğu...

Eskişehir’de bir özel güvenlik firmasının sahibi Murat Sarıkaya, bazı gece kulüplerinde resmiyette çalışan özel güvenlik görevlilerinin haricinde, özel güvenlik görevlisi gibi görünen ve hatta üst araması bile yapan kişilerin bulunduğu belirtti. Sarıkaya, bu çalışma sisteminin hiç bir kanunla ilgisinin olmadığını, böyle şahıslara karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Özel güvenlik görevlileri, çoğu yerde olduğu gibi gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında yaşanan taşkınlıkları ve olumsuz olayları önlemek amacıyla da 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde çalışmalarını yapıyorlar. Ancak bazı mekanlarda bu yasayla belirlenen çalışma şartları esnetiliyor. Konuyla ilgili bir özel güvenlik firma sahibi Murat Sarıkaya önemli açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, "Biz 5188 Sayılı Kanuna tabiiyiz. Bu yasa gereği silah taşıyabilecek ve silah taşıyamayacak kurum ve kuruluşlar ayrılmış durumda. Gece kulüplerin de yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi özel güvenlik görevlilerinin vatandaşa olan tutumları. Maalesef bazı gece kulüplerinde resmiyette çalışan 2 tane özel güvenlik görevlisi varsa, arka fonda özel güvenlik görevlisi gibi gözüken bir sürü arkadaş çalışıyor. Hiçbir kanunla ilgisi olmayan bir çalışma sistemi bu. Çünkü özel güvenlik tamamen İçişleri Bakanlığı’na ve valiliğe bağlı bir sistem" dedi.

"Bunlar hem yasal değil hem de vatandaşımızı tehlikeye düşüren konular"

Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarının kesinlikle sorulması gerektiğini vurgulayan Sarıkaya, "Kapılarda tişörtlü, bodyguard sporcu arkadaşlarımız duruyor. Bakın bunların hiç biri özel güvenlik görevlisi değil. Özel güvenlik görevlisi olduğunu iddia eden kişiye mutlak suretle özel güvenlik kimlik kartının sorulması gerekiyor. Bu arkadaşlar üst araması yapıyor. Varsa ruhsatlı silahı teslim alıyor. Bir olayda, arbedede, kavgada müdahale ediyor. Bunlar hem yasal değil, hem de vatandaşımızı tehlikeye düşüren konular. Dolayısıyla özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanunda görev tanımı bellidir, hangi yerlerde nasıl çalışır bellidir. Bunların hepsi birer zafiyet. Özellikle eğlence mekanlarında, gece kulüplerinde bu tip şahıslara dikkat etmek gerekir" diye konuştu.