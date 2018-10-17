Geçmişi 3 bin 600 yıl öncesine dayanan meslek yok olmak üzere

Kastamonu’da baba mesleği olan saat tamirciliğini 52 yıldan beri 2 metrekarelik iş yerinde sürdüren Rıza Tuncel, gelişen teknolojiye yenilmemek için direniyor. Bir dönem Topkapı Sarayı’nın saatlerini de tamir eden Rıza Usta, Hz. Yusuf (A.S.)’nin mesleği olan saat tamirciliğinin kaybolan meslekler arasına girdiğine dikkat çekti.

Kastamonu’da baba mesleği olan saat tamirciliğini 52 yıldan beri 2 metrekarelik iş yerinde sürdüren Rıza Tuncel, gelişen teknolojiye yenilmemek için direniyor. Bir dönem Topkapı Sarayı’nın saatlerini de tamir eden Rıza Usta, Hz. Yusuf (A.S.)’nin mesleği olan saat tamirciliğinin kaybolan meslekler arasına girdiğine dikkat çekti.

Kastamonu’da yaşayan 67 yaşındaki Rıza Tuncel, 15 yaşına babasının yanında çırak olarak başladığı saat tamirciliği mesleğinde 52 yılı geride bıraktı. Gelişen teknoloji ve ucuz saatlerin piyasada olmasına rağmen babasından öğrendiği saat tamirciliğini 52 yıldır sürdürmeye çalışıyor. Bir dönem Topkapı Sarayı’nın saatlerini de tamir eden ve pirli mesleklerden birini icra ettiğini söyleyen Rıza Tuncel,“Kastamonu’da 50 senenin üstünde saat tamirciliği ile uğraşıyoruz. Baba mesleği, pirli mesleklerden biri. Her sanatın piri var. Bu sanatın piride Hz. Yusuf (A.S.)’nin kardeşlerinin kuyuya atmasından sonra orada saman çöpü ile namaz vakitlerini işaretlemiş. Güneş saatini ilk bulan kişi. Pirimiz. Babamızdan kalma meslek. 1966’dan beri dükkanımız var. Hala devam ediyoruz. Tabi eski iş eski kazanç yok, eski rağbet yok” dedi.

“Artık kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden”

Saat tamirciliği mesleğinin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri haline geldiğini söyleyen Rıza Tuncel, “Bu meslek ile çocuklarımızı okuttuk, bugünlere geldik. Sigortamızı yatırdık, emekli olduk. 1981 yılında Topkapı Sarayı’nın saatlerine bakmaya gittim. Orada da bir sürü antika saatlere baktım. Şimdi emekli olmasak bu iş yapılmaz. Bu şekilde devam ediyoruz. Artık kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden. İşçi de yetişmiyor kimse gelmek istemiyor. Bir işçinin sigorta v.s masrafı var. O bakımdan biz burada hem vakit geçiriyoruz. Hem millete hizmet ediyoruz. Elli senedir bu mesleği devam ettiriyoruz. Bu yaptığımız saatleri çalıştırdığımız zaman bunlardan zevk alıyoruz” diye konuştu.

“52 senedir akrep ile yelkovan arasında sıkıştık”

Saat tamirciliği mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu belirten Rıza Tuncel,” Artık alışmışız. 52 senedir akrep ile yelkovan arasında sıkıştık. Böyle uğraşıyoruz. Ama artık adam yetişmediği için son temsilcileriyiz mesleğin Kastamonu’da. İlçelerde hiç saatçi yok. Buraya geliyor yapıyoruz. Arabaların kilometre saatlerine ben bakıyorum. Başka bakan da yok herhalde. Artık bundan sonra saatler dijitale döndü. İşimiz bu. Burada vakit geçiriyoruz” şeklinde konuştu.